В Азербайджане отменен еще один коронавирусный запрет

В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешается проведение свадеб.

Напомним, что Кабмин дал разрешение на проведение торжеств с 1 июля при соблюдении определенных условий.

- Все гости старше 18 лет должны иметь подтверждающий документ о полной вакцинации или паспорт COVID-19, для этих гостей не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей.

С 1 июля по меньшей мере 80 процентов работников сферы услуг, для которых требуется паспорт COVID-19, должны быть вакцинированы первой дозой вакцины от COVID-19 или иметь сертификат иммунитета от COVID-19, а с 1 августа - паспорт COVID-19. Персонал обязан быть в масках, перчатках и пользоваться другими средствами гигиены.

Владелец помещения, где проводится свадьба, обязан ввести в портал icaze.e-gov.az информацию о залах, их вместимости и работающем персонале, а также о дате проведения, времени начала и окончания, количестве гостей не позднее чем за 5 дней до даты проведения праздничной церемонии.

Проведение незарегистрированных мероприятий запрещено.

При организации и проведении торжеств между проводящим торжество и владельцем места проведения торжества должно быть подписано обязательство о совместной ответственности за соблюдение требований карантинного режима.

Торжества с участием до 50 гостей разрешается проводить в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике инфекции коронавируса на объектах общепита" (с сохранением требования об использовании средств индивидуальной защиты дыхательных путей), на этих торжествах не требуется COVID-паспорт.

Проведение торжеств с участием более 150 гостей запрещено до решения об очередных послаблениях.

Будут созданы мониторинговые группы из представителей МВД, Агентства продбезопасности Азербайджана, Государственной налоговой службы при Министерстве экономики для контроля над проведением торжеств с участием 50-150 гостей.

Нарушители правил будут привлекаться к ответственности.