"На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Медицинский Центр первичной медицинской помощи. Структуры, относящиеся к первичной медицинской помощи, будут объединены в Медицинском центре".

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекберов.

По его словам, женская консультация родильного дома № 5 будет передана в состав Медицинского Центра первичной медико-санитарной помощи. Врачи узкой специализации из поликлиник Центра первичной медико-санитарной помощи также будут объединены в различных поликлиниках и перейдут в подчинение Клинического медицинского центра.

Эта работа реализована в Наримановском районе, мы будем проводить ее и в других районах. Соответственно, первичное здравоохранение будет отделено от медицинского обслуживания".