https://news.day.az/society/1357399.html В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 1 человек скончался.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336047 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 219 человек вылечились, 4974 скончались, число активных больных - 854.
За прошедшие сутки проведено 8871 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3 749 303 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре