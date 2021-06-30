В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 1 человек скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336047 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 219 человек вылечились, 4974 скончались, число активных больных - 854.

За прошедшие сутки проведено 8871 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3 749 303 теста.