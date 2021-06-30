https://news.day.az/society/1357402.html Обнародовано число инфицированных коронавирусом медработников в Азербайджане
Обнародовано число инфицированных коронавирусом медработников в Азербайджане
В общей сложности 16 295 медицинских работников по всей стране заразились COVID-19.
Как сообщает Day.Az, об этом на отчетном заседании рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Министерстве здравоохранения сказала заведующая сектором информатики и медицинской статистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмаилова.
По ее словам, из них 4658 - врачи, 6224 - средний медицинский персонал, 5408 - другие медицинские работники.
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