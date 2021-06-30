Обнародовано число инфицированных коронавирусом медработников в Азербайджане

В общей сложности 16 295 медицинских работников по всей стране заразились COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом на отчетном заседании рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Министерстве здравоохранения сказала заведующая сектором информатики и медицинской статистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмаилова.

По ее словам, из них 4658 - врачи, 6224 - средний медицинский персонал, 5408 - другие медицинские работники.