Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 88 978 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 40 804, вторую дозу получил 48 174 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 511 219, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 214 990, вторую дозу получили 1 296 229 человек.