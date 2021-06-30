Памяти шехида Турала Гумматова - проект Минкультуры - ВИДЕО
В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана Səhnədən səngərə ("Со сцены в окопы"), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, представлен видеоматериал о шехиде Турале Гумматове, сообщает Day.Az.
Турал Гумматов родился 20 мая 1998 года в Лянкяранском районе. Работал руководителем курса Культурного центра города Лянкяран.
Во Второй Карабахской войне Турал Гумматов сражался в боях за освобождение от оккупации Гадрута, Физули и города Шуша. Он стал шехидом 7 ноября в боях за освобождение города Шуша.
Отметим, что через 21 день после смерти Турала скончался его отец - сердце не выдержало разлуки с сыном.
Турал Гумматов посмертно награжден медалями "За Отчизну" (Vətən uğrunda) и "За освобождение Ходжавенда" (Xocavəndin azad olunmasına görə).
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