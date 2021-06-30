Памяти шехида Турала Гумматова - проект Минкультуры

В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана Səhnədən səngərə ("Со сцены в окопы"), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, представлен видеоматериал о шехиде Турале Гумматове, сообщает Day.Az.

Турал Гумматов родился 20 мая 1998 года в Лянкяранском районе. Работал руководителем курса Культурного центра города Лянкяран.

Во Второй Карабахской войне Турал Гумматов сражался в боях за освобождение от оккупации Гадрута, Физули и города Шуша. Он стал шехидом 7 ноября в боях за освобождение города Шуша.

Отметим, что через 21 день после смерти Турала скончался его отец - сердце не выдержало разлуки с сыном.

Турал Гумматов посмертно награжден медалями "За Отчизну" (Vətən uğrunda) и "За освобождение Ходжавенда" (Xocavəndin azad olunmasına görə).