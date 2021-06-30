https://news.day.az/society/1357420.html В Физули горит заминированный лес - к тушению привлечен вертолет
В Физули горит заминированный лес - к тушению привлечен вертолет
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на открытом поле и частично в лесной полосе (заминированная территория, часть территории со сложным горным рельефом) вблизи села Гаджар Физулинского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены расчеты пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и вертолет.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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