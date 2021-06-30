https://news.day.az/society/1357423.html Новые тарифы на электричество в Азербайджане
Новые тарифы на электричество в Азербайджане
30 июня состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на решение совета, на заседании были были дифференцированы цены на электричество.
С 08:00 до 22:00 - по 7,3 гяпиков за кв/ч
С 22:00 до 08:00 - по 3,5 гяпиков за кв/ч
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