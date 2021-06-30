https://news.day.az/society/1357454.html В Товузе автобус столкнулся с легковушкой, есть погибший
В Товузе автобус столкнулся с легковушкой, есть погибший
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на трассе Баку-Газах, проходящей через село Алакол, пассажирский автобус Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
В результате ДТП пострадали и госпитализированы Мамедов Намиг Балакиши оглу (1970 года рождения), Мирзоев Тахмураз Тофиг оглу (1933 года рождения), Мамедли Мухаммед Аслан оглу (1990 года рождения).
Несмотря на усилия врачей, Намиг Мамедов скончался в больнице.
Ведется расследование.
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