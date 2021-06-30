https://news.day.az/society/1357462.html В Баку создается Центр первой медицинской помощи
В Баку создается Центр первой медицинской помощи
На базе Главного управления здравоохранения г. Баку создается Центр первой медицинской помощи.
Об этом сказал директор Клинического медцентра Кенуль Алекперов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, процесс завершится в ближайшие дни.
"Женская консультация родильного дома № 5 будет передана в состав этого медцентра. Врачи узкой специализации из поликлиник Центра первой медико-санитарной помощи будут объединены в различных поликлиниках и перейдут в подчинение Клинического медицинского центра. Таким образом, первичное здравоохранение будет отделено от медицинского обслуживания".
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