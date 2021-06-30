Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 247 лекарственных препаратов

На сегодняшнем заседании Тарифный (ценовой) совет Азербайджана утвердил цены на 247 лекарственных средств, взятых на государственный учет, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Совет.

До настоящего времени в рубрике "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az//%22documents/DVA.pdf/%22) сайта Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22) размещен полный список, состоящий из 12 689 лекарственных средств, для которых утверждены оптовые и розничные цены и даты вступления в силу с учетом их торгового наименования, фармацевтической формы, наименования активного вещества, дозы, торговой упаковки, объема фасовки и страны-производителя.

С решением можно ознакомиться в рубрике "Решения Совета" на сайте Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22)