Синоптики сказали, какой будет погода в Азербайджане в июле

В июле в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма - 2-3 мм), в некоторых регионах будет несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 25-27 градусов тепла, что в пределах нормы. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов, днем 29-34 градуса, в отдельные дни - от 37 до 41 градуса тепла.