https://news.day.az/society/1357472.html Синоптики сказали, какой будет погода в Азербайджане в июле
Синоптики сказали, какой будет погода в Азербайджане в июле
В июле в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма - 2-3 мм), в некоторых регионах будет несколько превышать ее.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 25-27 градусов тепла, что в пределах нормы. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов, днем 29-34 градуса, в отдельные дни - от 37 до 41 градуса тепла.
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