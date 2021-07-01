В Азербайджане запрещено использование пластиковых приборов

С сегодняшнего дня в Азербайджане запрещен импорт, производство, а также продажа или выдача потребителю в объектах торговли, общественного питания и других услуг пластиковых палочек, вилок, ложек, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим были внесены изменения в закон "Об охране окружающей среды".

Согласно закону, запрещен ввоз, производство, продажу и предоставление потребителям предпринимателями полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микронов, а также предназначенных для одноразового использования палочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей на объектах торговли, общественного питания и услуг.

Положения закона вступили в силу в отношении полиэтиленовых пакетов с 1 января 2021 года. В отношении пластиковых палочек для смешивания, вилок, ложек, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования, закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Согласно новой статье, добавленной в Кодекс об административных проступках, за несоблюдение требований законодательства предусмотрены строгие меры ответственности. За подобные действия должностных лиц штрафуют на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридических лиц - от 3000 до 4000 манатов с конфискацией пластиковых материалов.

Согласно другой новой статье, за повторное совершение вышеуказанных правонарушений лицом, получившим административное взыскание, в течение 1 года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания с конфискацией пластиковых материалов, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - на сумму от 4000 до 5000 манатов.