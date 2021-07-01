В Баку столкнулись семь автомобилей, есть раненые

В Хатаинском районе Баку произошла тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Насреддина Туси.

Автомобиль "Тойота" с госрегистрационным знаком 90-MK-509, водитель которого пока неизвестен, на большой скорости врезался сначала в автомобили "ВАЗ 2115", "Форд", а затем в "Шевроле", "Киа", "Хюндай" и "Опель", двигавшиеся в противоположном направлении. В результате аварии водитель автомобиля КИА Наргиз Мамедова была госпитализирована в одну из частных клиник с переломом левой ноги, а Шихалиев Сейран Надир оглу - в городскую больницу № 3 с диагнозом сотрясение головного мозга.

Водитель "Тойоты" скрылся с места происшествия. На место прибыли следователи Хатаинского районного управления полиции. Назначена автотехническая экспертиза. Поиски водителя продолжаются.