Обнародовано количество инвентаризированной недвижимости на освобожденных территориях

"За прошедший период в Джабраильском, Физулинском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Ходжавендском, Тертерском, Шушинском, Ходжалинском и Кяльбаджарском районах завершена инвентаризация 13 307 объектов недвижимости (10 483 строения и 2 824 объекта инфраструктуры)".

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на заседании рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при Координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

На заседании было отмечено, что завершена предварительная инвентаризация 1 525 км автомобильных дорог, 292 км линий электропередачи, 45 км линий газоснабжения, 19 км линий водоснабжения, 249 км оросительных сетей. Кроме того, 533 000 га земель на основании ортофотокарт было векторизовано и включено в электронную базу данных.

Также в 177 населенных пунктах 10 районов завершена предварительная инвентаризация недвижимости, в 2 населенных пунктах продолжаются работы, установлено, что 409 населенных пунктов полностью разрушены.