Названо число азербайджанских медработников, заразившихся коронавирусом за год

В Азербайджане за год коронавирусом заразились 16 295 медицинских работников, из которых 4 658 - врачи, 6 224 - средний медперсонал, 5 408 - другие медработники.

Об этом было заявлено на отчетном собрании Рабочей группы по борьбе с COVID-19 при минздраве, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Завсектором информатики и медстатистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмайлова в своем отчете указала, что в течение года под контроль на дому были взяты 149 399 больных COVID-19. В Сall-центр поступило 112 981 обращение.