https://news.day.az/society/1357605.html Названо число азербайджанских медработников, заразившихся коронавирусом за год
Названо число азербайджанских медработников, заразившихся коронавирусом за год
В Азербайджане за год коронавирусом заразились 16 295 медицинских работников, из которых 4 658 - врачи, 6 224 - средний медперсонал, 5 408 - другие медработники.
Об этом было заявлено на отчетном собрании Рабочей группы по борьбе с COVID-19 при минздраве, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Завсектором информатики и медстатистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмайлова в своем отчете указала, что в течение года под контроль на дому были взяты 149 399 больных COVID-19. В Сall-центр поступило 112 981 обращение.
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