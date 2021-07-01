Уникальные археологические находки в Товузе

На основании обращения Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры сотрудники Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провели раскопки на территории села Вахидли Товузского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, в результате раскопок на расположенной недалеко от села территории, известной как "Галадюзю", были обнаружены руины двухкомнатного дома XVIII века.

Отметим, что на указанной территории также расположены комплекс мавзолеев и мечеть, относящиеся к эпохе позднего Средневековья.