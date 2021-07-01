https://news.day.az/society/1357628.html Уникальные археологические находки в Товузе - ФОТО
Уникальные археологические находки в Товузе - ФОТО
На основании обращения Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры сотрудники Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провели раскопки на территории села Вахидли Товузского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госслужбе.
Согласно информации, в результате раскопок на расположенной недалеко от села территории, известной как "Галадюзю", были обнаружены руины двухкомнатного дома XVIII века.
Отметим, что на указанной территории также расположены комплекс мавзолеев и мечеть, относящиеся к эпохе позднего Средневековья.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре