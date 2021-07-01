TƏBİB о побочных эффектах после вакцинации

"Головные, мышечные боли, озноб и другие симптомы, которые могут наблюдаться после вакцинации, не побочные эффекты, а напротив, ожидаемый результат. С медицинской точки зрения это показатель того, что организм положительно реагирует на вакцину".

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что компания-производитель вакцин не рекомендует вакцинировать людей с повышенной чувствительностью к элементам вакцины, с высокой температурой или обострением хронического заболевания на момент введения вакцины:

"Учитывая, что действие вакцины начинается примерно через 2 недели после введения второй дозы, мы обязательно должны соблюдать ношение маски, гигиену рук и физическую дистанцию. Потому что в этот период мы можем занести вирус в верхние дыхательные пути, а также стать источником опасности для окружающих нас людей из группы риска".