https://news.day.az/society/1357637.html Состоялось отчетное собрание Рабочей группы минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19
Состоялось отчетное собрание Рабочей группы минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось отчетное собрание Рабочей группы по борьбе с COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
На собрании были представлены отчеты COVID-пунктов, созданных в рамках борьбы с коронавирусом, службы скорой и неотложной медицинской помощи и др.
Завсектором информатики и медстатистики Главного управления здравоохранения Баку Ирада Исмайлова в своем отчете указала, что в течение года под контроль на дому были взяты 149 399 больных COVID-19. В Сall-центр поступило 112 981 обращение.
Рабочая группа по борьбе с COVID-19 была создана 30 июня 2020 года.
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