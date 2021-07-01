https://news.day.az/society/1357694.html Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре
Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре
Азербайджанские наездники впечатлили зрителей на Королевском конном шоу в Виндзоре, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Mail Online.
Согласно информации, несколько наездников в традиционной одежде произвели большое впечатление на ограниченную аудиторию шоу в тысячу зрителей, собравшихся понаблюдать за торжественным мероприятием в среду.
"Верховая езда является уважаемой традицией в Азербайджане, которая считается одним из первых регионов в мире, где были одомашнены лошади", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Королевское конное шоу в Виндзоре продолжится завтра, а его заключительное мероприятие состоится в воскресенье, 4 июля.
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