https://news.day.az/society/1357740.html Будут ли сотрудники МВД проводить внезапные проверки на свадьбах? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли сотрудники МВД проводить внезапные проверки на свадьбах? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
При проведении свадеб, обручений и т.д. сотрудники МВД могут провести внезапную проверку.
Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.
Гаджиев отметил, что в ходе мониторингов будет проверяться состояние соблюдения правил, установленных Кабинетом министров для праздничных мероприятий в период пандемии.
"МВД не хочет нарушать праздничный настрой граждан и портить цкремонии. Организаторы свадеб должны строго соблюдать правила. Нарушение правил может привести к запрету на проведение свадеб", - сказал он.
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