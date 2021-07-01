Будут ли сотрудники МВД проводить внезапные проверки на свадьбах?

При проведении свадеб, обручений и т.д. сотрудники МВД могут провести внезапную проверку.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

Гаджиев отметил, что в ходе мониторингов будет проверяться состояние соблюдения правил, установленных Кабинетом министров для праздничных мероприятий в период пандемии.

"МВД не хочет нарушать праздничный настрой граждан и портить цкремонии. Организаторы свадеб должны строго соблюдать правила. Нарушение правил может привести к запрету на проведение свадеб", - сказал он.