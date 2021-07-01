https://news.day.az/society/1357744.html Врач сказала, кто чаще подвергается солнечным ударам
Врач сказала, кто чаще подвергается солнечным ударам
"С начала сезона в связи с солнечными ударами в скорую помощь поступило 19 обращений".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заместитель главного врача по оперативной работе станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Нурида Фарзалиева в выступлении на тему "Солнечные удары".
По ее словам, семь из них были госпитализированы.
"Пожилые, слабые люди должны беречь себя. Это может привести к сердечным приступам, потере сознания. Чаще в таких случаях страдают пожилые и дети".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре