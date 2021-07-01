Врач сказала, кто чаще подвергается солнечным ударам

"С начала сезона в связи с солнечными ударами в скорую помощь поступило 19 обращений".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заместитель главного врача по оперативной работе станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Нурида Фарзалиева в выступлении на тему "Солнечные удары".

По ее словам, семь из них были госпитализированы.

"Пожилые, слабые люди должны беречь себя. Это может привести к сердечным приступам, потере сознания. Чаще в таких случаях страдают пожилые и дети".