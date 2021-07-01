https://news.day.az/society/1357747.html Что делать при солнечном ударе? - рассказывает врач
Что делать при солнечном ударе? - рассказывает врач
"При солнечном ударе пострадавший должен отойти в тень".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала заместитель главного врача по оперативной работе станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Нурида Фарзалиева в выступлении на тему "Солнечные удары".
Она отметила, что этому человеку нужно ополоснуть лицо водой и сделать водный компресс: "Нужно заставить его выпить много жидкости. У человека, с которым произошел солнечный удар, бывает высокая температура, поэтому ему нужно дать не холодную воду, а воду комнатной температуры".
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