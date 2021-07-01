Что делать при солнечном ударе?

"При солнечном ударе пострадавший должен отойти в тень".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заместитель главного врача по оперативной работе станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Нурида Фарзалиева в выступлении на тему "Солнечные удары".

Она отметила, что этому человеку нужно ополоснуть лицо водой и сделать водный компресс: "Нужно заставить его выпить много жидкости. У человека, с которым произошел солнечный удар, бывает высокая температура, поэтому ему нужно дать не холодную воду, а воду комнатной температуры".