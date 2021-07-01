Завершено следствие по уголовному делу Ровшана Акперова

Дело в отношении Ровшана Акберова направлено в суд.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, в Следственном управлении Генпрокуратуры после следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Акберов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.) в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу у кафе "Сикора" (город Киев, ул.Дегтярева, 7) примерно в два-три часа ночи нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался. Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК, ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.