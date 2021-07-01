https://news.day.az/society/1357781.html В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом - СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом - СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 56 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 275 человек вылечились, 4 975 скончались, число активных больных - 872.
За прошедшие сутки проведено 8 828 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 3 758 131 тест.
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