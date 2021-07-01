Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 85 889 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 826, вторую дозу получили 44 063 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 597 108, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 256 816, вторую дозу получили 1 340 292 человека.