Азербайджанские военные летчики продолжают учения в небе над Турцией

В очередной день международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл - 2021", проходящих в турецком городе Конья, летчики Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), уклоняясь от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили задачи по уничтожению его наземных целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, азербайджанские военные летчики, продемонстрировав профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.