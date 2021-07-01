https://news.day.az/society/1357806.html В Азербайджане объявлены результаты конкурса среди печатных СМИ - ВИДЕО
525-ci qəzet
В Азербайджане объявлены результаты конкурса среди печатных СМИ - ВИДЕО
Агентство по развитию медиа Азербайджана объявило результаты конкурса среди печатных СМИ, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.
Конкурс был организован в целях развития субъектов онлайн-медиа (сайты), укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, а также реализации важных для государства и общества проектов.
Ниже представлен список победителей:
525-ci qəzet
Şərq
Səs
Bakı-xəbər
Yeni Müsavat
Yeni Azərbaycan
Xalq cəbhəsi
Azernews
"Новое время"
Həftə içi
Hürriyyət
Ədalət
Türküstan
Olaylar
"Неделя"
Hərbi and
Unikal
Paralel
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