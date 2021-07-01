В Азербайджане объявлены результаты конкурса среди печатных СМИ

Агентство по развитию медиа Азербайджана объявило результаты конкурса среди печатных СМИ, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Конкурс был организован в целях развития субъектов онлайн-медиа (сайты), укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, а также реализации важных для государства и общества проектов.

Ниже представлен список победителей:

525-ci qəzet

Şərq

Səs

Bakı-xəbər

Yeni Müsavat

Yeni Azərbaycan

Xalq cəbhəsi

Azernews

"Новое время"

Həftə içi

Hürriyyət

Ədalət

Türküstan

Olaylar

"Неделя"

Hərbi and

Unikal

Paralel