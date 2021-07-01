https://news.day.az/society/1357817.html В Баку произошел пожар в супермаркете
В Баку произошел пожар в супермаркете
Сгорели 10 кондиционеров, 1 рекламный щит и камера наблюдения супермаркета "Bazar Store", расположенного на 1-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Нахчивани в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), здание и близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен.
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