В Баку произошел пожар в супермаркете

Сгорели 10 кондиционеров, 1 рекламный щит и камера наблюдения супермаркета "Bazar Store", расположенного на 1-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Нахчивани в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), здание и близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен.