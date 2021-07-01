В Баку и Абшеронском районе пройдут ярмарки выходного дня

3-4 июля в Баку и в Абшеронском районе будут организованы ярмарки выходного дня Kənddən Şəhərə ("Из села в город"), сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Они будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (около входа на станцию метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра "Ингилаб");

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41.

В ярмарках примут участие около 100 фермеров из 40 регионов, будет представлено более 60 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.