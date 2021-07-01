https://news.day.az/society/1357825.html В Баку и Абшеронском районе пройдут ярмарки выходного дня - АДРЕСА
В Баку и Абшеронском районе пройдут ярмарки выходного дня - АДРЕСА
3-4 июля в Баку и в Абшеронском районе будут организованы ярмарки выходного дня Kənddən Şəhərə ("Из села в город"), сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
Они будут работать по следующим адресам:
- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (около входа на станцию метро "Гянджлик");
- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра "Ингилаб");
- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41.
В ярмарках примут участие около 100 фермеров из 40 регионов, будет представлено более 60 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.
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