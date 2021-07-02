есть погибший и пострадавшие

В Товузе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Дюз Гырыхлы, столкнулись грузовики "ЗИЛ" и "MAN".

В результате аварии 1 человек погиб, 2 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.