https://news.day.az/society/1357908.html В Товузе столкнулись два грузовика, есть погибший и пострадавшие
В Товузе столкнулись два грузовика, есть погибший и пострадавшие
В Товузе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Дюз Гырыхлы, столкнулись грузовики "ЗИЛ" и "MAN".
В результате аварии 1 человек погиб, 2 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре