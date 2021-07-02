С какого времени будет рассчитываться новый лимит газа?

В Азербайджане абоненты смогут пользоваться старым тарифом на газ до 10 июля текущего года. После этой даты потребление газа будет рассчитываться по новому тарифу.

Об этом АПА сообщил генеральный директор ПО "Азеригаз" SOCAR Руслан Алиев, передает Day.Az.

По его словам, до 10 июля "Азеригаз" будет осуществлять считывание показаний счетчиков, также на счетчиках с предоплатой будут проводиться работы, связанные с программным обеспечением, и в ходе этого процесса абоненты будут пользоваться старым тарифом.

Напомним, 30 июня 2021 года состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании (SOCAR) и принято соответствующее решение. Государственная нефтяная компания обратилась в Совет с предложением повысить оптовые и розничные цены на природный газ в стране.

Взяв за основу проводимую государством социально-ориентированную политику, члены Совета единогласным решением отдали приоритет модели, соответствующей интересам малообеспеченной части населения. При применении оптимального подхода в тарифном регулировании тариф на часть годового объема потребления природного газа до 1200 м3 (включая 1200 м3) для потребителей, охватывающих около 51% абонентов- население (5 миллионов человек), остался неизменным и сохранен на текущем уровне (10 гяпиков за 1 кубический метр). Для части с объемом потребляемого газа 1200 - 2500 м3 (включая 2500 м3) в год установлен тариф - 20 гяпиков за 1 кубический метр, для части с объемом более 2500 м3 - 25 гяпиков за 1 кубический метр.

В целях обеспечения устойчивости системы отопления на природном газе, а также оптимизации затрат на использование системы отопления для граждан страны, тариф на природный газ для ОАО "Azəristiliktəchizat" и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпиков. В других сферах (торговля, услуги и т. д.) тарифы увеличены на 5 гяпиков, так как рентабельная деятельность в меньшей степени зависит от тарифов на природный газ.

Решение вступило в силу с 1 июля 2021 года.