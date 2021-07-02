Как проходило оценивание в ходе конкурса для СМИ?

При оценивании в ходе конкурса для субъектов медиа за основу были взяты принципы объективности и современных стандартов.

Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа (MEDİA), передает Day.Az.

Агентство поздравило победителей конкурса, организованного для развития, усиления экономической независимости, совершенствования деятельности печатных медиа и онлайн-медиа, а также осуществления проектов, имеющих значение для государства и общества.

"Были учтены предложения в связи с проведением конкурса журналистов, экспертов, работающих в этой сфере. Конкурс проводился не только для печатных медиа, но и охватил субъекты онлайн-медиа, и впервые к участию были привлечены веб-сайты, публикующие новости о спорте. Оценивание в ходе конкурса осуществлялось в соответствии с принципами объективности и современных стандартов. За основу были взяты соответствие условий работы и состава редакции минимальным требованиям, публикация субъектами онлайн-медиа в течение дня как минимум 20 материалов, определены нормы по тиражу и распространению субъектов печатных медиа", - говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что во время оценки учитывались такие критерии, как общий просмотр страниц, оригинальность, информативность, аналитический характер материалов, соответствие тем общим принципам журналистики, соблюдение норм и правил языка, объем новостей с обманчивыми заголовками и плагиатом, соответствие дизайна современным стандартам, активность профилей в социальной сети.

Как говорится в сообщении, для усиления экономической независимости медиа-субъектов агентство создало равные условия для них, и проект нацелен на соблюдение таких фундаментальных принципов, как рост профессионали