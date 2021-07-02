Мы должны защитить себя в сентябре-октябре

"Пандемия еще не закончилась, но погода улучшилась, поэтому мы более оптимистичны, но я прошу всех не забывать защищать себя".

Как передает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она сказала, что защитные меры в связи со штаммом "Дельта" должны быть продолжены в сентябре и октябре: "Мы обязательно должны использовать вакцины. Вакцины эффективны и безопасны".