https://news.day.az/society/1358004.html Мы должны защитить себя в сентябре-октябре - Ханде Харманджи об индийском штамме коронавируса
Мы должны защитить себя в сентябре-октябре - Ханде Харманджи об индийском штамме коронавируса
"Пандемия еще не закончилась, но погода улучшилась, поэтому мы более оптимистичны, но я прошу всех не забывать защищать себя".
Как передает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она сказала, что защитные меры в связи со штаммом "Дельта" должны быть продолжены в сентябре и октябре: "Мы обязательно должны использовать вакцины. Вакцины эффективны и безопасны".
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