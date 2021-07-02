https://news.day.az/society/1358009.html Осенью вновь ожидается рост случаев заражения коронавирусом - заявление ВОЗ
Осенью вновь ожидается рост случаев заражения коронавирусом - заявление ВОЗ
"Снизилось число случаев заражения коронавирусом, но мы должны быть внимательнее".
Как передает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, в сентябре и октябре ожидается рост числа случаев заражения коронавирусом:
"Могут возникнуть и другие штаммы. ВОЗ постоянно мониторит их".
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