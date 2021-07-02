Осенью вновь ожидается рост случаев заражения коронавирусом

"Снизилось число случаев заражения коронавирусом, но мы должны быть внимательнее".

Как передает Day.Az, об этом заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в сентябре и октябре ожидается рост числа случаев заражения коронавирусом:

"Могут возникнуть и другие штаммы. ВОЗ постоянно мониторит их".