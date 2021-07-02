https://news.day.az/society/1358012.html Безопасны ли применяемые в Азербайджане вакцины? - отвечает Ханде Харманджи
Безопасны ли применяемые в Азербайджане вакцины? - отвечает Ханде Харманджи
"Некоторые штаммы могут быть сильными, некоторые вакцины могут не оказать большого влияния"
Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она сказала, что некоторые штаммы могут заразить больше людей: "Что бы ни случилось, население должно соблюдать правила гигиены. Важно носить маску, особенно в местах скопления людей. Вакцинация очень важна. Вакцины, применяемые в настоящее время в Азербайджане, безопасны".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре