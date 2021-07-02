Безопасны ли применяемые в Азербайджане вакцины?

"Некоторые штаммы могут быть сильными, некоторые вакцины могут не оказать большого влияния"

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она сказала, что некоторые штаммы могут заразить больше людей: "Что бы ни случилось, население должно соблюдать правила гигиены. Важно носить маску, особенно в местах скопления людей. Вакцинация очень важна. Вакцины, применяемые в настоящее время в Азербайджане, безопасны".