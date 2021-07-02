https://news.day.az/society/1358016.html Оперштаб обсуждает введение 3-й дозы вакцины - заявление Рамина Байрамлы
Оперштаб обсуждает введение 3-й дозы вакцины - заявление Рамина Байрамлы
"Введение 3-й дозы вакцины и на какой платформе она будет доступна, станет известно общественности в ближайшие дни".
Об этом АПА сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.
Он сказал, что после этого будет принято решение: "Будут приняты адекватные решения, как и прежде".
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