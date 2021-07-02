Оперштаб обсуждает введение 3-й дозы вакцины

"Введение 3-й дозы вакцины и на какой платформе она будет доступна, станет известно общественности в ближайшие дни".

Об этом АПА сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

Он сказал, что после этого будет принято решение: "Будут приняты адекватные решения, как и прежде".