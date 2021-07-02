Приобретет ли Азербайджан вакцину «Türkovac»?

"В Азербайджане будут проведены третьи клинические испытания турецкой вакцины "Türkovac".

Об этом сообщил АПА председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

Он отметил, что этим проектом руководит директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики Адиль Аллахвердиев. Эти исследования проводятся совместно с турецкой стороной: "В стране будут проведены третьи клинические испытания "Тürkovac" и если они пройдут успешно, то наша страна легче приобретет их в связи с тем, что это братская страна и третий этап испытаний".