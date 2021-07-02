https://news.day.az/society/1358045.html Какой срок действия у COVID-паспорта в Азербайджане? - отвечает TƏBİB
Какой срок действия у COVID-паспорта в Азербайджане? - отвечает TƏBİB
"В мире в связи со сроком действия COVID-паспорта устанавливают срок до 6 месяцев".
Об этом АПА сказал председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.
Он сказал, что в связи с этим сроком ведутся обсуждения:
"В ближайшие дни об этом общественности будет предоставлена точная информация. Скорее всего, и у нас срок действия сертификата о вакцинации может составить 6 месяцев. В то же время ведутся исследования о том, насколько устойчивым является иммунитет у вакцинированных. Мы ожидаем, что большая часть исследований будет завершена к сентябрю. После этого мы точно узнаем, как долго держится иммунитет, сформированной вакциной".
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