Какой срок действия у COVID-паспорта в Азербайджане?

"В мире в связи со сроком действия COVID-паспорта устанавливают срок до 6 месяцев".

Об этом АПА сказал председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

Он сказал, что в связи с этим сроком ведутся обсуждения:

"В ближайшие дни об этом общественности будет предоставлена точная информация. Скорее всего, и у нас срок действия сертификата о вакцинации может составить 6 месяцев. В то же время ведутся исследования о том, насколько устойчивым является иммунитет у вакцинированных. Мы ожидаем, что большая часть исследований будет завершена к сентябрю. После этого мы точно узнаем, как долго держится иммунитет, сформированной вакциной".