Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с завтрашним футбольным матчем, который пройдет в Баку в рамках ЕВРО-2020.

Об этом АПА сообщил главный инспектор управления майор Араз Аскерли, передает Day.Az.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности на дорогах водители, движущиеся по проспекту Зии Буньядова, должны учитывать ограничение движения в направлении Бакинского Транспортного Агентства, по улице Халила Рза Улутюрка, бульвару Беюкшор, Деревне атлетов, а водители, движущиеся по проспекту Гейдара Алиева, - ограничения на улице Халила Рза Улутюрка, возле Деревни атлетов, бульваре Беюкшор.

"Просим водителей пользоваться общественным транспортом в день, когда будет проходить матч, меньше использовать личный транспорт", - говорится в обращении.