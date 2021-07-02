Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай

Действующая в Норвегии диаспорская организация CAN направила обращение в международные организации в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В обращении выражается глубокая обеспокоенность тем, что Армения и работающие на ее территории немецкие компании продолжают загрязнять ядовитыми отходами Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района и впадает в реку Араз.

По результатам мониторинга, проведенного министерством экологии и природных ресурсов в январе - марте 2021 года, было выявлено большое содержание в речной воде меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и других тяжелых металлов, говорится в обращении.

"Причиной является то, что медно-молибденовый комбинат в Армении сбрасывает неочищенные производственные отходы в реку Охчучай, не соблюдая экологические стандарты. Контрольный пакет акций комбината принадлежит немецкой компании Cronimet", - отмечается в обращении.

В документе подчеркивается, что госагентства и эксперты в Армении признают, что совершается экологическое преступление.

Авторы обращения призывают международные организации незамедлительно принять решительные меры в связи с этой проблемой.