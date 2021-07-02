https://news.day.az/society/1358107.html Назначен главный педиатр Азербайджана
Назначен главный педиатр Азербайджана
Эркин Рагимов назначен главным педиатром Азербайджана.
Приказ об этом подписал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, врио главы ведомства Теймур Мусаев, сообщает в пятницу Day.Az.
Отметим, что Эркин Рагимов занимает должность заведующего отделением педиатрии и неонатологии клиники Baku Medical Plaza.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре