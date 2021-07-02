Назначен главный педиатр Азербайджана

Эркин Рагимов назначен главным педиатром Азербайджана.

Приказ об этом подписал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, врио главы ведомства Теймур Мусаев, сообщает в пятницу Day.Az.

Отметим, что Эркин Рагимов занимает должность заведующего отделением педиатрии и неонатологии клиники Baku Medical Plaza.