Названы примерные сроки завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса. Ежедневно граждане получают в среднем более 80 тысяч доз вакцины. Мы планируем завершить вакцинацию до осени.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в ближайшее время охват вакцинацией в Азербайджане будет расширен, и поставлена цель - довести количество вводимых доз вакцины до 100 тысяч в сутки.

"Для этого все наши структуры координируют свою деятельность. В настоящее время в Азербайджане используются четыре вакцины от коронавируса. Это препарат Coronovac китайской компании Sinovac, доставленные в Азербайджан в рамках COVAX Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, а также "Спутник V". Азербайджан - одна из немногих стран, где доступны четыре вакцины. Граждане уже получили свыше 3,5 миллиона доз препарата, и этот показатель стремительно приближается к четырем миллионам. В настоящее время вакцинация проводится среди лиц старше 18 лет. Наша основная цель - завершить вакцинацию до осени", - сказал Байрамлы.

По его словам, вакцинация - самый радикальный и верный способ борьбы с пандемией.

"Последние научные исследования подтверждают это. Все вакцины, которые мы используем, эффективны и безопасны. Препараты Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinovac одобрены ВОЗ. Представлены документы для одобрения еще одной вакцины. Одобрение этих препаратов является гарантией их безопасности. Разумеется, мы начали с вакцины Sinovac, основываясь на результатах третьей фазы клинических испытаний, проведенных в странах мира, в том числе и в братской Турции. На более позднем этапе вакцинация должна охватить все группы населения. Призываю наших граждан принять активное участие в этом процессе", - сказал Байрамлы.