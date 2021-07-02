https://news.day.az/society/1358119.html Пожар в Медцентре в Баку - пациенты эвакуированы
Пожар в Медцентре в Баку - пациенты эвакуированы
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в Медицинском центре "Bərpa" в Хатаинском районе Баку. На место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Пожар был потушен в короткие сроки, остальная часть здания защищена от огня.
В результате пожара на площади 14 кв.м сгорели конструкции здания общей площадью 449 кв.м. Во время пожара 2 пациента были эвакуированы.
Ведется расследование.
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