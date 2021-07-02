В Азербайджане выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 336 223 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 338 человек вылечились, 4 977 - скончались, число активных больных составляет 872.

За последние сутки в Азербайджане проведен 9 851 тест на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 767 982.