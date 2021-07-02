Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 73 621 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу получили 39 629 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 670 729, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 290 808, вторую дозу получили 1379 921 человек.