Названо количество зарегистрированных в Азербайджане свадеб

С целью проведения праздничных мероприятий владельцы объектов зарегистрировали 4841 сотрудника и 956 мероприятий на портале icazə.e-gov.az, управляемым Центром развития электронного правительства (EHİM) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, 336 зарегистрированных мероприятий приходится на город Баку, остальные - на регионы. Мероприятия охватывают 259 домов торжеств в 55 районах. Наибольшее количество регистраций приходится на 1 июля. На эту дату регистрировано 2299 сотрудников и получено 383 разрешения на проведение мероприятий.