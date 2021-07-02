https://news.day.az/society/1358140.html Названо количество зарегистрированных в Азербайджане свадеб - на портале icaze.e-gov.az
Названо количество зарегистрированных в Азербайджане свадеб - на портале icaze.e-gov.az
С целью проведения праздничных мероприятий владельцы объектов зарегистрировали 4841 сотрудника и 956 мероприятий на портале icazə.e-gov.az, управляемым Центром развития электронного правительства (EHİM) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, 336 зарегистрированных мероприятий приходится на город Баку, остальные - на регионы. Мероприятия охватывают 259 домов торжеств в 55 районах. Наибольшее количество регистраций приходится на 1 июля. На эту дату регистрировано 2299 сотрудников и получено 383 разрешения на проведение мероприятий.
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