https://news.day.az/society/1358149.html Противопоказаний к вакцинации для больных талассемией нет - азербайджанский врач
Противопоказаний к вакцинации для больных талассемией нет - азербайджанский врач
"Противопоказаний к вакцинации для больных талассемией нет".
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Валех Гусейнов.
По его словам, больных талассемией можно вакцинировать, как и всех остальных: "У некоторых пациентов в определенный период болезни могут возникать инфекции. У некоторых пациентов - тяжелые аллергические реакции. В этом случае мы рекомендуем вакцинацию после стабилизации их состояния. Если же человеку вакцина противопоказана, ему выдается справка".
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