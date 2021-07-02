"Противопоказаний к вакцинации для больных талассемией нет".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Валех Гусейнов.

По его словам, больных талассемией можно вакцинировать, как и всех остальных: "У некоторых пациентов в определенный период болезни могут возникать инфекции. У некоторых пациентов - тяжелые аллергические реакции. В этом случае мы рекомендуем вакцинацию после стабилизации их состояния. Если же человеку вакцина противопоказана, ему выдается справка".