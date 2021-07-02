На что следует обращать внимание при проведении свадеб в ресторанах?

Учитывая непосредственное влияние плотного скопления людей на интенсивность распространения заболевания, в учреждениях общественного питания, где проводятся праздничные мероприятия, следует соблюдать ряд правил.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, в период пандемии коронавируса (COVID-19) субъекты предпринимательства и должностные лица, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания в Азербайджанской Республике, должны строго соблюдать требования противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Праздничные церемонии (свадьбы, помолвки, дни рождения и т. д.) должны быть организованы в соответствии с требованиями, установленными в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной (COVID-19) инфекции в учреждениях общественного питания", должна быть определена вместимость гостей в каждом зале с учетом площади помещения, где проводится праздничная церемония. Также на табличке перед каждым учреждением общественного питания должны быть указаны общая площадь мест приема пищи (залов, комнат и т.д.) данного учреждения, количество мест, расстояние между столами, нормы плотности на душу населения.