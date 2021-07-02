БТА о перевозке болельщиков на стадион в рамках бакинского матча Евро-2020

Бакинское транспортное агентство (БТА) разработало транспортный план в связи с перевозкой болельщиков во время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который состоится завтра в Баку.

Об этом АПА сообщили в БТА, передает Day.Az.

Сообщается, что будут организованы экспресс-автобусы для перевозки болельщиков, купивших билеты, на Бакинский Олимпийский стадион и обратно:

маршрут X-1 (от к/т "Севиндж" около станции метро "Гара Гараев"), маршрут X-2 (от метро "28 Мая", ул. Д.Алиевой). Оба автобуса начнут работать за 3 часа до начала игры. Перевозка бесплатная.

Для зарубежных болельщиков будут запущены на линию маршруты P21 и P22. P21 будет работать от "Дениз молла", расположенного на ул. Х.Р.Улутюрка, P22 - от Терминала Общественного транспорта Бакинского Олимпийского Стадиона до Белого города и обратно.